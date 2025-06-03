Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9.077,01 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9.077,01 puana çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,53 yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentileri ise yüzde 2,10 oranında gerçekleşmesiydi.