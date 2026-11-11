Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,52 puan ve yüzde 0,35 artışla 11.702,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,31 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle karışık seyrediyor.

ABD enflasyon verilerinin yanı sıra ve Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajlarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği tahmin edilirken, söz konusu açıklamalarla birlikte bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de masada bulunuyor.

Fed'in aralık ayında faizleri sabit bırakacağına yönelik beklentiler ise tamamen ortadan kalktı. Bankanın gelecek yılın ortalarına kadar da 2 faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.