Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.786,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.