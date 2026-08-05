Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla bu seviyeye çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen borsa, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik sektörü oldu. En çok gerileyen sektör ise yüzde 1,17 ile ulaştırma sektörü olarak kaydedildi.

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.