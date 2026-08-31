Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,86 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.526,70 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 106,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,27 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 3,09 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.