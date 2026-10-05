Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,17 puan ve yüzde 1,41 artışla 12.443,35 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 68,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 6,64 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına ara vereceğine yönelik beklentiler alımları desteklerken, Avro Bölgesi'nde Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişelerin avro ve Fransız varlıkları üzerinde baskı oluşturmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 arttı.

Aylık enflasyon, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 2,18'lik beklentinin altında kalırken, yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.