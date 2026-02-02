Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 260,17 puan ve yüzde 1,88 azalışla 13.578,12 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,41 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 5,70 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.