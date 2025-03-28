Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 131,92 puan ve yüzde 1,37 azalışla 9.480,91 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi ise yüzde 0,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,57 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.