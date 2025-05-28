Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,79 puan ve yüzde 0,25 azalışla 9.190,79 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,17 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,35 ile tekstil oldu.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.