Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,29 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 14.216,72 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 64,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,34 ile orman kağıt basım, en fazla kaybeden ise yüzde 1,82 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'ya ilişkin pozitif haber akışlarıyla birlikte karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.