Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 138,9 puan ve yüzde 1,35 azalışla 10.136,76 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tek değer kazanan yüzde 0,31 ile orman kağıt basım, en fazla düşen yüzde 2,76 ile sigorta oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.