Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,27 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.686,27 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 43,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,17 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 11.640,91 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla yükselişe geçerek günün ilk yarısında pozitif seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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