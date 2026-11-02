Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 49,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,81 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerine ilişkin iyimserlikle gerileyen petrol fiyatları risk iştahını desteklerken ABD'de devam eden seçim sürecine ve yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.