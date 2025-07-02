Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,59 puan ve yüzde 1,7 artışla 10.251,94 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 74,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 3,22 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,17 ile finansal kiralama faktoring oldu. Endeks, Avrupa borsalarındaki yükselişin etkisiyle günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20 milyar 537 milyon dolara çıkarken, yıllık ihracat 267 milyar dolarla rekor kırdı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.