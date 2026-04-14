Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,02 puan ve yüzde 1,39 artışla 14.254,53 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 102 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi ise yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 3,77 ile inşaat, en fazla kaybeden ise yüzde 0,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

Bununla birlikte ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da hem küresel hem de yurt içi gündemin odağında yer alıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temasları da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.