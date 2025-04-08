Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,39 puan ve yüzde 0,41 artışla 9.445,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere beklentilerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.