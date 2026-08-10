Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.