Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 102,93 puan ve yüzde 0,84 artışla 12.373,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen yüzde 6,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerini güçlendirmesine karşın, Orta Doğu'daki gerilimlerin risk iştahını sınırlamasıyla haftaya karışık bir seyirle başladı.

Öte yandan yurt içinde bugün enflasyon verileri takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu verileri ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.500 ve 12.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.