Borsa İstanbul, TRILC hisselerinin işlem sırasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihine kadar iletilmemesi bu karara neden oldu.

YAKIN İZLEME PAZARINA GEÇİŞ

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. hisseleri, alınan karar doğrultusunda Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem görmeye başladı.

Bu durum, şirketin ana borsa endekslerinden dışarıda kalması anlamına geliyor. TRILC hisseleri artık BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 gibi ana endekslere dahil değil.

Hisseler, Borsa İstanbul'un genel ve sektörel takibini içeren BIST Tüm (XTUMY) ile BIST Kimya, Petrol, Plastik gibi sektörel bazlı endekslerde temel olarak izlenebiliyor.