Sektörel bazda çok keskin kârlılık ayrışmalarının yaşandığı bu dönemde, sanayi ve holdingler öne çıkarken; havacılık, sağlık ve gayrimenkul gibi lokomotif sektörlerde ciddi kâr düşüşleri dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul’da bilanço açıklayan 546 şirketin 315’i kâr, 231’i zarar bildirdi. Gedik Yatırım’ın raporuna göre, geneli temsil eden BIST TUM endeksinde zarar eden şirketlerin oranı yüzde 42 ile geçen yılla aynı kalırken, daha büyük ölçekli endekslerde finansal dayanıklılık öne çıktı.

BIST 30’DA YÜZDE 3’E DÜŞTÜ

BIST 100’de zarar açıklayanların oranı yüzde 24’ten yüzde 21’e gerilerken, en güçlü performans dev şirketlerin yer aldığı BIST 30’da görüldü. BIST 30 endeksinde zarar edenlerin oranı yüzde 17’den yüzde 3’e kadar gerileyerek büyüklerin gücünü teyit etti. Sektörel bazda demir çelik, petrol-gaz ve holdingler net kâr artışıyla öne çıkarken; havacılık, sağlık ve gayrimenkul kâr düşüşünde başı çekti. Raporda, zayıf talep ve artan maliyetlerin finansalları genel olarak olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Kısa vadede düzelme olmaması halinde önümüzdeki çeyrek kârlarında ivme kaybı yaşanabileceği uyarısı yapılırken, yılın kalanında faiz indirimleri bazı sektörleri desteklese de enerji maliyetleri ve iç talebin seyri belirleyici olmayı sürdürecek.