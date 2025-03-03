Borsa İstanbul, haftaya güçlü bir yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,92 artarak 9.748,03 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 0,78 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile bilişim olurken, tek kayıp yaşayan sektör yüzde 0,14 ile tekstil ve deri oldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan hisseler için 3 Mart tarihli seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının geçerli olacağı belirtildi. Buna göre, açığa satış işlemleri en son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde yapılabilecek. Eğer son fiyat bir önceki fiyattan yüksekse, açığa satış işlemi aynı seviyeden de gerçekleştirilebilecek.

Yetkililer, yatırımcıların sahip olunmadan yapılan ve aynı gün içerisinde kapatılan işlemlerin de açığa satış kapsamında değerlendirildiğini hatırlatarak, yatırımcı ve aracı kuruluşların emirlerini açığa satış seçeneğiyle işaretlemeleri gerektiğini vurguladı. Borsa İstanbul'un aldığı bu kararın, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemeyi amaçladığı ifade ediliyor.