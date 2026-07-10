Bugün, ISVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Halka arz sürecini tamamlayan ISVEA, “ISVEA” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Tören; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ece Holding ve ISVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Ece Holding ve ISVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Nuri Bülent Onur, Ece Holding CFO’su ve ISVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İpek Okutan ve Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım ve Ahlatcı Yatırım temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ISVEA’nın halka arzına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İsvea Seramik, marka değerini ve rekabet gücünü her geçen gün daha ileriye taşıyan değerli bir şirketimizdir. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatıyla, ülkemizi ve sektörünü başarıyla temsil etmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek, işletme sermayesini güçlendirecek ve böylece büyümesini daha sağlıklı bir şekilde sürdürecektir.

Bu nedenle bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen tüm çalışanlarına, yöneticilerine ve aracı kurumumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, İsvea Seramik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ise gong töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Halka arz sürecimizde bizlere güven gösteren tüm yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bireysel yatırımcılarımızdan yaklaşık 2,4 kat, kurumsal yatırımcılarımızdan ise yaklaşık 5,9 kat talep gelmesi, ISVEA markasına, üretim gücümüze ve gelecek vizyonumuza duyulan güvenin çok kıymetli bir göstergesidir.

Gelirlerimizin yaklaşık yarısının ihracattan gelmesi, ISVEA’nın yalnızca Türkiye’de değil, global pazarlarda da kabul gören ve büyüme potansiyeli yüksek bir marka olduğunu göstermektedir. Biz Çorum’da üretiyor, Türkiye’den dünyaya ulaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.”

Ece Holding CFO’su İpek Okutan da halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“930 bini aşkın başvuruyla yüz binlerce yatırımcının İsvea'nın geleceğine ortak olduğunu belirterek, şirketlerine duyulan bu güvenin, taşıdıkları en büyük sorumluluk ve motivasyon olduğunu anlattı.

Okutan, toprağı, tasarımla, teknolojiyle ve emekle buluşturarak üretmeye devam ettiklerini belirterek, bugünden sonra da aynı kararlılıkla değer üretmeye, Türkiye'ye, yatırımcılarına ve sermaye piyasalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini” söyledi.

1962 yılında İtalya’da doğan ISVEA, bugün Ece Holding çatısı altında vitrifiye seramik, FFC lavabo, porselen mutfak evyesi, duş teknesi, banyo mobilyası, gömme rezervuar, klozet kapağı ve tamamlayıcı banyo ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor. İtalyan tasarım kültüründen aldığı ilhamı Türkiye’nin üretim gücüyle birleştiren marka, banyo yaşam alanlarında estetik, fonksiyon ve kaliteyi bir arada sunuyor.

ISVEA Çorum’daki 5 modern fabrikası, güçlü üretim altyapısı, patentli ürünlerle desteklenen inovasyon yaklaşımı ve 60’ın üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağıyla ISVEA, yalnızca Türkiye’de değil, global pazarlarda da büyümesini sürdüren güçlü bir marka olarak öne çıkıyor.

Halka arz kapsamında, ISVEA’nın çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL’den 280.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 60.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait toplam 7.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 67.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edildi. 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,90 TL olarak belirlenmişti.

Halka arz bilgileri

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle, 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 67.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş, buna göre halka arz büyüklüğü 1.400.300.000 TL olmuştur. Halka arz sonucunda toplam başvuru sayısı 930.256, dağıtım yapılan yatırımcı sayısı 901.609, yurt içi bireysel yatırımcı talebi 2,33 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi 5,86 kat oranında gerçekleşmiştir.

ISVEA, Borsa İstanbul’daki yeni dönemine başladı.