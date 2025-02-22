BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,79 düşüşle 9.602,16 puandan tamamlarken, endeks içinde en çok yükselen hisse yüzde 14,59 ile Aksa Akrilik oldu. En büyük kaybı yaşayan hisse ise yüzde 14,49 değer kaybeden Alfa Solar Enerji olarak kaydedildi.

KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

En çok yükselenler:

Aksa Akrilik (yüzde 14,59)

Margun Enerji (yüzde 7,45)

Bera Holding (yüzde 5,82)

En çok düşenler:

Alfa Solar Enerji (yüzde 14,49)

TAV Havalimanları (yüzde 10,38)

Çimsa Çimento (yüzde 10,13)

İŞTE PİYASANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirvede 537,6 milyar TL piyasa değeriyle Garanti BBVA yer aldı. Onu 426,7 milyar TL ile Türk Hava Yolları ve 381,9 milyar TL ile Koç Holding takip etti.

SPK'DAN BORSAYA İNCELEME

Borsa İstanbul, güne ılımlı bir seyirle başlasa da TÜSİAD başkanlarına yönelik soruşturma haberinin ardından yönünü aşağı çevirdi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 düşüşle 9.602,16 puandan kapattı.

Günün en fazla kazandıran sektörü yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring olurken, en büyük kaybı yüzde 5,43 ile madencilik sektörü yaşadı. Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar dikkat çekti.

Borsadaki bu sert düşüşe dair yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerini incelemeye aldı.