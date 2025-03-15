Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz hafta yatırımcılara kazanç sağladı. Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak yükseliş trendine giren endeks, haftalık bazda %3,17 değer kazandı. Bankacılık ve sanayi endeksleri pozitif seyrederken, en çok kazandıran sektör inşaat oldu. İşlem hacmi gerilese de yatırımcıların ilgisini çeken hisselerde hareketlilik devam etti.

Ekonomim'de yer alan habere göre sektör bazında en çok kazandıran endeks yüzde 10,33 ile inşaat olurken, tek değer kaybeden sektör yüzde 2,25 ile ticaret oldu.

BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Tekfen Holding (TKFEN): %29,41

LDR Turizm (LIDER): %20,92

Ülker Bisküvi (ULKER): %15,39

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): %-11

Bim Mağazalar (BIMAS): %-5,41

MLP Sağlık (MPARK): %-3,20

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da işlem hacmi haftalık bazda 526 milyar 891 milyon TL olarak gerçekleşti. En çok işlem gören hisseler sırasıyla:

Türk Hava Yolları (THYAO): 42,5 milyar TL

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 32,5 milyar TL

Aselsan (ASELS): 31,7 milyar TL

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 633 milyar TL seviyesine ulaştı. En yüksek piyasa değerine sahip şirketler: