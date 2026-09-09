İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusu ve bilgilendirme yazısı üzerine Borsa İstanbul pay piyasasındaki manipülatif işlemlere yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
"bySEREZ" HESABI MERCEK ALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yayın yapan "bySerez" isimli hesap mercek altına alındı. Söz konusu hesabın 2023 yılı boyunca BIST'te işlem gören 9 farklı pay (hisse) hakkında yatırımcıları yanıltıcı ve manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI
Söz konusu paylaşımlarla "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunun işlendiğini belirleyen savcılık, tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.