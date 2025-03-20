Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylar için 20 Mart 2025 tarihli seansta bir gün boyunca "yukarı adım kuralı" uygulanacağı bildirildi.

Borsa İstanbul’un duyurusuna göre, söz konusu düzenleme kapsamında açığa satış işlemleri, ilgili pay senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir seviyede gerçekleştirilebilecek. Ancak, eğer en son işlem fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış işlemleri aynı fiyat seviyesinden de yapılabilecek.

Ayrıca, gün içinde sahip olunmadan gerçekleştirilen ve aynı gün içinde alımla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğu belirtilerek, yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bu tür işlemlerde “açığa satış” seçeneğini işaretlemeleri gerektiği vurgulandı.

Borsa İstanbul, yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin bu kurallara uyum sağlamaları için gerekli özeni göstermeleri gerektiğini belirterek, düzenlemenin kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu ifade etti.