Borsa İstanbul, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararın Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde alındığı belirtildi.

FAALİYETE YENİDEN BAŞLAMASI DURUMUNDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Borsa İstanbul, bu iki aracı kuruluşun işlem yapma yetkilerinin geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Ancak, ilgili şirketlerin faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda, kamuoyuna yeni bir bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama: "Borsamız tarafından Osmanlı Döviz Altın Yetkili Müessese A.Ş. ile Özbey Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin işlem yapma yetkilerinin Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği kapsamında geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiş olup anılan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamızda yeniden faaliyete geçmeleri halinde ayrıca duyuru yapılacaktır."