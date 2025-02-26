Borsa İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde bulunan hisselerde açığa satış işlemlerine izin verildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 26 Şubat 2025 tarihinde geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağı bildirildi.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Bu düzenlemeye göre, açığa satış işlemi yapılabilen hisselerde satış işlemi, en son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde bir fiyatla yapılabilecek. Ancak, eğer en son gerçekleşen fiyat bir önceki işlem fiyatından daha yüksekse, açığa satış işlemi bu fiyat düzeyinden de gerçekleştirilebilecek.

Borsa İstanbul ayrıca, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve aynı gün içerisinde alımla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Bu nedenle, yatırımcıların ve aracı kurumların, bu tür işlemleri gerçekleştirirken emirlerini açığa satış seçeneği işaretleyerek iletmeleri gerektiği vurgulandı.

Borsa İstanbul, yatırımcıların ilgili düzenlemeye dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurdu.