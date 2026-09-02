BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.