Borsa İstanbul, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı değişikliği konusunda açıklama yayayımlandı.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanmasına karar verildi.
Yapılan açıklamada, "Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü'ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim." ifadesine yer verildi.
MARJ NE DEMEK?
Borsa İstanbul'da hisse senetlerinde fiyat marjı yeni düzenlemeyle artı eksi yüzde 5 olarak uygulanacak. Yani bir hisse gün içinde en fazla yüzde 5 yükselirken en fazla da yüzde 5 düşüş yaşayabilecek.