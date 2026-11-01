Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli atandı.
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli'nin vekaleten genel müdür olarak görevlendirilmesine karar verildi.
KORKMAZ ENES ERGUN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ergun'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.
Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.