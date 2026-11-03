İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon vurgununa ilişkin soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısında yer alan iddialar netleşti.

Savcılığın sevk yazısında, Ergun’un Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde Destek Faktoring şirketine ait hisselerin BIST 50 endeksine dahil olmasına karşın pay repoya açılma sürecinin bekletildiği bilgisine yer verildi. Normal koşullarda Yıldız Pazar'da yer alan BIST 30 ve BIST 50 endekslerindeki hisselerin doğrudan pay repo işlemine açılması gerektiğine dikkat çekildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Sevk yazısında sürecin işleyişine ve rüşvet iddialarına ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Buna rağmen Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir."

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ VE TUTUKLAMA TALEBİ

Yazıda, dosyadaki beyanların birbiriyle uyumlu ve tutarlı olduğu kaydedilirken; hisselerin işleme açılmasının askıya alınmasının, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyduğu vurgulandı. Şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edilerek suçun vasıf ve mahiyeti ile cezanın üst haddi gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

Soruşturma çerçevesinde 31 Ekim tarihinde gözaltına alınan Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.