Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Barem Ambalaj Sanayi konkordato talebinde bulundu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 30 Temmuz 2026'dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin takibi için konkordato komiseri aranmasına hükmetti.

YATIRIM MALİYETİ 200 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ekonomik koşulların mamul fiyatları ve maliyet kalemlerinde yarattığı dalgalanma ile artan finansman maliyetlerinin, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın enerji yatırımın tamamlanmadan geçici olarak kapanmasına yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler nedeniyle yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro seviyesine yükseldiği ve bu durumun ek finansman yükü oluşturduğu ifade edildi.

OLASI SATIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

Barem Ambalaj, İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki ambalaj tesislerinin üretime devam ettiğini ve ana faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Şirket ayrıca, kağıt fabrikasının olası satışı için görüşmelere başlanmasının planlandığını duyurdu.

Şirket Borsa İstanbul'da işlem görüyor.