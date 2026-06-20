MSCI'ın Türkiye piyasalarına ilişkin yayınladığı son değerlendirme raporu, Borsa İstanbul’daki (BIST) yapısal sorunları ve yabancı sermayenin neden piyasaya gelmekte tereddüt ettiğini net bir dille ortaya koydu.

MSCI, 2026 Küresel Piyasa Erişilebilirlik Değerlendirmesi’nde Türkiye’nin 'Bilgi Akışı' notunu indirirken, şeffaflık eksikliği ve fiyat oluşumunu bozabilecek koordineli işlemlere dikkat çekti.

Raporda, BIST’te yeniden devreye alınan açığa satış yasağı da eleştirilirken, sık değişen kuralların piyasa işleyişi ve yabancı yatırımcı güveni açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca raporda hükümet müdahalelerinin kurumsal çerçevenin istikrarına ilişkin soru işaretleri yarattığı belirtildi. East Capital Portföy Yöneticisi Emre Akçakmak'ın paylaştığı verilere göre MSCI, son 10 yılda Türkiye'nin notunu altı kez aşağı yönlü revize etti.

10 YILIN GERİSİNE DÜŞTÜ

En belirgin bozulma ise bilgi akışı, kurumsal çerçevenin istikrarı ve açığa satış uygulamalarında yaşandı. Bilgi

akışı kriteri 2016'da 'iyileştirmeler mümkün' seviyesindeyken 2026 itibarıyla 'iyileştirme gerekiyor' seviyesine geriledi. Türkiye'nin kurumsal çerçevesinin istikrarı, hükümet müdahalelerinin sistemin güvenilirliğini tartışmaya açması nedeniyle 2016 yılındaki yerinden geriledi.