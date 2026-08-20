Borsa İstanbul'da yatırımcıların odaklandığı kritik seviyeler ve hacim artışı, yeni bir trendin habercisi olabilir. Ahlatcı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, endeksin Ağustos sonuna kadar 14 bin ile 14 bin 650 bandında hareket edebileceğini öngördü.

Erbaş, yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için iki temel şartın gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Erbaş bunlardan ilkinin BIST 100 endeksinin 14 bin 500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması, diğerinin ise işlem hacminin 225-250 milyar TL bandına yükselmesi olduğunu söyledi.

"HACİMLİ GEÇİŞLER ZİRVE HAZIRLIYOR"

Erbaş, "14 bin 650 ve ardından 14 bin 850 seviyelerinin hacimli şekilde aşılması halinde Borsa İstanbul’da önce 15 bin 500 seviyesindeki eski zirvenin ardından yeni zirvelerin gündeme gelebilir" dedi. Ancak şu an için bu yönde güçlü bir sinyal görülmediğini belirtti.

Piyasanın seyrini belirleyecek dört ana başlık olduğunun altını çizen Erbaş, bunların ikinci çeyrek bilançoları, yurt dışı endekslerdeki düzenlemeler, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve Türkiye’nin enflasyon-faiz patikası olduğunu belirtti. Erbaş, bu başlıklardan bazılarında belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.

Eylül ayı, piyasa için dönüm noktası olarak görülüyor. Düşük enflasyon verisinin gelmesi ve Orta Doğu risklerinin azalması durumunda, eylül sonrasında yeni bir yükseliş dalgasının gündeme gelebileceği belirtildi.