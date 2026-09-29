Borsa İstanbul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (MEGAP) paylarına geçici işlem yasağı getirdi. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29 Eylül 2026'da seans öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, MEGAP.E işlem sırasının, finansal tabloların son gönderim tarihi itibarıyla KAP'a gönderilmemiş olması nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şirketin finansal tablolarını KAP'a bildirmesi durumunda pay sırasının yeniden işleme açılacağı belirtildi.

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