İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımların sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve panik yaratacak nitelikte olduğu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "ibrahimmturhan2" adlı sosyal medya hesabını kullanan Turhan hakkında re'sen soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

AKP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Turhan, 2019 yılında AKP'den istifa etmiş ve Gelecek Partisi'ne katılmıştı. Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Turhan, aynı zamanda Borsa İstanbul'un eski genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyordu.