Fon krizinin piyasa üzerindeki etkisi derinleşirken, eylül ayında borsa finans krizinden bu yana en yüksek değer kaybını yaşadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 26 hisse senedi için açıkladığı inceleme kararı, bugünkü düşüşte etkili olurken eylül ayında fon ve hisse manipülasyonuna yönelik soruşturmalar sadece manipülasyon yapılan hisselerde değil tüm piyasada aşağı yönlü bir etki yarattı. Halka açık bütün şirketleri içeren BIST TÜM endeksinin toplam piyasa değeri eylül ayında aylık olarak yüzde 20 düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte küresel finansal krizin etkili olduğu 2008’den bu yana en sert aylık düşüş görülmüş oldu.

AYI PİYASASINA GERİLEDİ

2008 Ekim ayında borsa şirketlerinin toplam piyasa değerinde yüzde 22.5’lik aylık gerileme yaşanmıştı. Eylül ayında BIST TÜM şirketlerinin toplam piyasa değerinde yaklaşık 4.5 trilyon liralık kayıp kaydedildi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.206 puandan açarken, günün kalanında soruşturmalardaki derinleşmelerin etkisi ile 12 bin puanın da altına sarkarak en düşük 11bin 926 puana kadar indi. Endeks günü yüzde 2.79 düşüşle 11 bin 947 puandan tamamladı. Diğer taraftan ilk fiyatlamalar itibarıyla 11 Mayıs tarihinde görülen zirve seviyesinden yüzde 20 değer kaybetmesi ile BIST 100 endeksinde ayı piyasasına girildi.

27 MİLYAR DOLARLIK ERİME

BIST 100 şirketlerinin piyasa değeri eylülde TL bazında aylık olarak güncel yüzde 20 gerilerken, dolar bazında bakıldığında ise yaklaşık 27 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.