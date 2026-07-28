Charlie Munger'ın yıllar boyunca savunduğu yatırım anlayışı, borsada sık işlem yapmanın her zaman daha fazla kazanç sağlamadığını ortaya koyuyor.

Warren Buffett'ın uzun yıllar en yakın çalışma arkadaşı olan Munger'a göre, yatırımcıların en büyük hatalarından biri sürekli alım satım yapma isteğine kapılması. Ona göre gerçek servet, doğru yatırımı yaptıktan sonra sabırla bekleyebilmekten geçiyor.

Munger, yatırım dünyasında "ustaca pasiflik" olarak tanımladığı yaklaşımı benimsiyordu. Sık sık yaptığı açıklamalarda, büyük kazançların sürekli işlem yaparak değil, kaliteli yatırımları uzun yıllar elde tutarak elde edildiğini vurguluyordu.

Fazla işlem yapmak yüksek kazanç anlamı taşımıyor

Bu görüş yalnızca bir yatırım felsefesiyle sınırlı değil. Akademik araştırmalar da Munger'ın yaklaşımını destekleyen sonuçlar ortaya koyuyor. Journal of Finance'da yayımlanan ve 1991-1996 yılları arasında 66 bin 465 Amerikalı yatırımcıyı inceleyen Barber ve Odean araştırmasına göre, en fazla işlem yapan yatırımcılar yıllık ortalama yüzde 11,4 getiri elde ederken, aynı dönemde piyasanın ortalama getirisi yüzde 17,9 oldu.

Araştırmaya göre yatırımcı gruplarının brüt getirileri birbirine yakın olsa da, sık işlem yapanların kazançları komisyon maliyetleri ve yanlış zamanlama nedeniyle önemli ölçüde eridi. Başka bir ifadeyle, daha fazla işlem yapmak daha yüksek kazanç anlamına gelmedi.

İsveç'te de benzer sonuç

Benzer tablo İsveç'teki emeklilik fonlarında da görüldü. İsveç Emeklilik Kurumu'nun verilerine göre, kendi fon tercihlerini yapan yatırımcıların yalnızca yüzde 13'ünden biraz fazlası devlet destekli AP7 Såfa fonundan daha yüksek getiri elde edebildi. Kurum, fon değişikliklerinin arttıkça ortalama getirinin düştüğüne dikkat çekti.

Bununla birlikte, 2025 yılında kendi fonunu seçen yatırımcıların yaklaşık yarısı varsayılan fonu geride bırakmayı başardı. Yetkililer bu sonucu İsveç kronunun güçlenmesi ve miras getirilerinin dağılımındaki değişikliklerle açıkladı.

Uzmanlar ayrıca yatırımcı psikolojisinin de önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Piyasayı doğru zamanda tahmin etmeye çalışan yatırımcılar, çoğu zaman duygusal kararlar alarak uzun vadeli getirilerinden feragat ediyor.

Bileşik getiri servetin temelini oluşturdu

Kasım 2023'te 99 yaşında hayatını kaybeden Charlie Munger'ın servetinin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Avukatlık kariyerinin ardından yatırım dünyasına adım atan Munger, 1978 yılında Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı oldu ve Warren Buffett ile birlikte şirketin büyümesinde önemli rol oynadı.

Berkshire Hathaway'in yıllık raporuna göre şirket hisseleri, 1964-2024 döneminde yüzde 5.502.284 getiri sağladı. Aynı dönemde S&P 500 endeksindeki toplam getiri ise yüzde 39.054 olarak gerçekleşti. Bu performans, uzun vadeli yatırımın ve bileşik getirinin gücünü ortaya koyan en dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Munger'a göre yatırım yapmanın en zor kısmı doğru hisseyi bulmak değil, sabır gösterebilmek. Çünkü her alım satım işlemi; komisyon, vergi ve yanlış zamanlama riski nedeniyle getiriyi azaltabiliyor. Buna karşılık, uzun vadeli yatırım yapanlar için bileşik getiri zaman içinde sessizce çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlar da düzenli yatırım yapan ve kısa vadeli dalgalanmalara rağmen stratejisini bozmayan yatırımcıların, uzun vadede daha başarılı olma ihtimalinin belirgin şekilde arttığını vurguluyor.

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