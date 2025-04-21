Borsa İstanbul’da bu hafta başlayacak bilanço dönemi öncesinde küçük yatırımcı göçü sürerken, milyoner yatırımcıların payı büyümeye devam ediyor. Durma noktasına gelen halka arzlar, yüksek faiz ortamının riskli varlıklara ilgiyi azaltması, beklentileri karşılamayan bilançolar ve küresel gelişmelerin etkisiyle borsadaki görünümün yakın zamanda tersine dönmesi beklenmiyor.

Borsadaki yatırımcı sayısı, 8.5 milyonu aşarak rekor kırdığı 2023 Ekim’den sonra 1.9 milyon kişi azalarak 6.6 milyon seviyesine indi. Bu dönemde 1 milyon liranın üzerinde hisse yatırımı olanların sayısı ise yüzde 23.7 artarak 247 bini aştı. Milyonerin sadece sayısı değil, toplam portföy büyüklüğündeki payı da arttı. Garanti BBVA’nın yaptığı hesaplamaya göre 10 milyon liranın üzerinde hisse yatırımı olanların toplam portföydeki payı 2023’te yüzde 67.93’tü, bu yılın mart ayında yüzde 72.85’e ulaştı.

‘HİKAYESİ YOK’

Borsada yatırımcı sayısının 2020’lere kadar 1 milyon kişi seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakkı Öztürk, ‘tavan’ giden halka arzların ve borsanın yüksek faiz ortamında cazibesini kaybettiğini belirtti. Öztürk, ‘bir hikayesi olmayan’ Borsa İstanbul’un mevcut görünümde baskı altında kalmaya devam edeceğini vurguladı. Ekonomist Filiz Eryılmaz da borsada temmuz ayına kadar güçlü bir yükseliş beklemediğini kaydetti.

Halka arzların yarısı kaybettirdi

Küçük yatırımcıların borsadan kopmasında halka arzlar kilit rol oynadı. Bir zamanlar 3-4 milyon yatırımcının katıldığı halka arzlar mazide kalırken, son dönemde yatırımcı sayıları 200 binlere kadar inmişti. Bu tablonun ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun şubat ayında halka arzları yavaşlatacağı belirtilmişti. O tarihten bu yana herhangi bir şirket halka açılmadı. Bu yıl halka arz olan 12 şirketin 6’sı yatırımcısına kaybettirirken, bazı hisseler, halka arz fiyatının yüzde 40 altında işlem görüyor.