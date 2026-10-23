Borsa İstanbul’da satış baskısı artarken BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 3,85’e ulaştı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 5’i aşarken, iletişim hisselerinde de sert kayıplar yaşandı. Peki, borsa neden düşüyor? Fon soruşturmaları, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel piyasalardaki satış baskısı, düşüşte öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Borsa neden düşüyor? İşte öne çıkan 3 neden

Borsa İstanbul’daki düşüşte hem yurt içindeki gelişmeler hem de küresel piyasalardaki olumsuz görünüm etkili oluyor. Yatırımcıların risk iştahını azaltan üç önemli gelişme öne çıkıyor.

1. Fon soruşturmaları yatırımcı güvenini etkiliyor

Yurt içinde devam eden fon soruşturmaları, sermaye piyasalarına ilişkin endişeleri artırıyor. Soruşturmaların yatırımcı güveni üzerindeki etkisi, Borsa İstanbul’daki satış baskısını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

2. Petrol fiyatlarındaki yükseliş baskıyı artırıyor

Brent petrol fiyatının 114 doların üzerine çıkması, küresel enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin kaygıları güçlendiriyor. Enerji maliyetlerindeki artışın şirketlerin giderlerini yükseltebileceği ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebileceği beklentisi, hisse senedi piyasalarında satışları destekliyor.

3. Küresel piyasalarda satışlar hızlandı

ABD ve Avrupa borsalarında görülen düşüşler, Borsa İstanbul üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki kayıplar ve ABD vadeli piyasalarındaki negatif görünüm, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5’i aştı

Borsa İstanbul’daki düşüşten en fazla etkilenen sektörlerden biri bankacılık oldu. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5’i aşarken, gün içinde yüzde 6’nın üzerinde düşüş de görüldü.

BIST 100 endeksinde önemli ağırlığa sahip olan bankacılık hisselerindeki satışlar, genel endeksteki gerilemenin derinleşmesinde etkili oldu. İletişim endeksinde de yüzde 8’i aşan kayıplar kaydedildi.

Faiz indirimi borsayı neden yükseltmedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 36’ya çekmesine rağmen Borsa İstanbul’da yükseliş yaşanmadı.

Faiz indirimleri normal koşullarda şirketlerin finansman maliyetlerini azaltabileceği ve hisse senedi değerlemelerini destekleyebileceği için olumlu karşılanabiliyor, ancak piyasalarda yalnızca faiz kararı değil, ekonomik görünüm, yatırımcı güveni ve küresel riskler de fiyatlanıyor.

Fon soruşturmaları ve küresel piyasalardaki satış baskısı, faiz indiriminin olası olumlu etkisinin önüne geçen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul’da düşüş sürecek mi?

Borsa İstanbul’un yönünde fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri ve küresel piyasalardaki risk iştahı belirleyici olacak. Bankacılık hisselerindeki satışların devam edip etmeyeceği de BIST 100 endeksinin performansı açısından önem taşıyor.

Piyasalardaki oynaklık sürerken yatırımcıların yalnızca faiz kararlarına değil, küresel ekonomik gelişmelere ve şirketlerin finansal görünümüne de dikkat etmesi gerekiyor.