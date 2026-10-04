Fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmanın son halkasında, borsada milyarlarca liralık işlem yapan yatırımcılardan halka açık şirket yöneticilerine, kamu görevi yaptığı öne sürülen isimlerden kamu projeleri alan şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir isim listesi ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN FON DOSYASINA

Borsada haftalardır süren fon krizi soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 85’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan 20 şüpheli arasında dikkat çeken milyarlık isimler bulunuyor. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Odine Solutions Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Sagu Burak oldu.

Burak, Odine hisselerinin hızlı yükseldiği dönemde şirketin yüzde 33’lük payıyla dikkat çekti. Bu dönemde bu payın değeri 2.7 milyar dolara kadar çıktı. Böylece Burak’ın, borsadaki yükseliş döneminde milyarlarca dolarlık serveti fon vurgunun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Burak, Odine yöneticileri Ali Yöney, Fırat Kerim Ersoy ve Tuncer Köklü ile birlikte tutuklandı.

Dosyanın dikkat çeken bir diğer ismi ise İhsan Çimen oldu. Çimen’in Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2020-2023 döneminde Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptığı öne sürüldü. İddiaya yönelik sorumlu taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyadaki iddiaların ayrıntıları da henüz kamuoyuna açıklanmadı. Eski bankacı olduğu belirtilen Çimen, Euro Menkul Kıymet (EUYO) sermayesinin %3.29’una sahip ve SMART ve MMCAS hisselerinde baraj altı gizli operasyonlarla yüz milyonlarca liralık hacim yaratmakla suçlanıyor.

‘Kamu projeleri’ patronu da listede

Soruşturmanın bir başka dikkat çeken isimlerinden İdris Çakır, Birleşim Mühendislik ve Birleşim Grup Enerji’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili. Çakır, Birleşim Grup Enerji’nin halka arz ve pay satış süreçleri ile Tera fonları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemler odağında inceleniyor. Çakır’ın şirketi, şehir hastaneleri, TOKİ projeleri ve devlet destekli altyapı-üstyapı mekanik taahhüt işleri gibi çok sayıda kamu projesinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Operasyon kapsamında “piyasa dolandırıcılığı” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanan Osman Sungur, daha önce Gençlerbirliği başkanlığı yaptı. Bu dönemde, Sungur’un, Ankara merkezli bir kulübün lideri olarak spor bakanlığı, yerel yönetimler ve kamu bürokrasisi düzeyinde protokol ilişkileri ve ortak temasları oldu.

SPK’dan ceza almıştı, tutuklandı

Dosyanın öne çıkan isimlerinden Burak Sevindik’in Selçuk Ecza Deposu hisselerinde operasyon öncesinde yaptığı satışlardan yaklaşık 1 milyar 126 milyon liralık net nakit kazanç sağladığı öne sürülüyor. Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur cephesinde ise E-Data Teknoloji’nin yüzde 63.85 oranındaki kontrol hisselerinin, soruşturmada adı geçen bir konsorsiyuma devredilmesine ilişkin iddialar bulunuyor. Mutlu, geçmişte SPK tarafından şirket payları ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında idari para cezalarına çarptırılmıştı.