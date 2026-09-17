İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtığı ve daha sonra ülkeye geldiği iddia edilen Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı.

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, portföy yöneticisi İbrahim Bekci ve Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova ise gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA YÖNETİCİYE YURT DIŞI YASAĞI

Aynı soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Emre Tezmen ve Serdar Turhan ile birlikte toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Adli kaynaklar tarafından paylaşılan listede şu isimler yer aldı:

  1. Ahmet Özcan
  2. Ali Rıza İncekara
  3. Alper Öztürk
  4. Ayşe Seher Aydın
  5. Berkan Gülen
  6. Bülent Uygun
  7. Büşra Alçelik
  8. Celal Yarız
  9. Emre Tezmen
  10. Enes Furkan Çetinkaya
  11. Enes Yazıcı
  12. Enver Çevik
  13. Erdin Özel
  14. Erkan Kilimci
  15. Feryal Köker
  16. Furkan Baki
  17. Gözde Hacıoğlu
  18. Haldün Saffet İnal
  19. Halil İbrahim Ege
  20. İbrahim Bekci
  21. İlhan Aygün
  22. İsmail Ege
  23. Kemal Akkaya
  24. Lütfi Çetinel
  25. Mehmet Erbey
  26. Mehmet Salih Turhan
  27. Mehmet Yıldırım
  28. Muhammed Yarız
  29. Murat Keçeci
  30. Müjdat Ede
  31. Mustafa Bor
  32. Nilgül Sarıçalı
  33. Oğuzhan Özerkaya
  34. Onur Göğebakan
  35. Orçun Berkay Kaya
  36. Ömer Bedir Çetinel
  37. Ramazan Erbey
  38. Sabahattin Reha Şen
  39. Salih Can Bülbül
  40. Samet Çetinel
  41. Selçuk Kahya
  42. Serdar Turhan
  43. Serhat Güven
  44. Sezai Bekgöz
  45. Sezer Gümüş
  46. Şerifegül Yıldırım
  47. Uğur Akkafa
  48. Yunus Emre Yıldırım
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