İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada peş peşe gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtığı ve daha sonra ülkeye geldiği iddia edilen Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı.
Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, portföy yöneticisi İbrahim Bekci ve Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova ise gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA YÖNETİCİYE YURT DIŞI YASAĞI
Aynı soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, Emre Tezmen ve Serdar Turhan ile birlikte toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Adli kaynaklar tarafından paylaşılan listede şu isimler yer aldı:
- Ahmet Özcan
- Ali Rıza İncekara
- Alper Öztürk
- Ayşe Seher Aydın
- Berkan Gülen
- Bülent Uygun
- Büşra Alçelik
- Celal Yarız
- Emre Tezmen
- Enes Furkan Çetinkaya
- Enes Yazıcı
- Enver Çevik
- Erdin Özel
- Erkan Kilimci
- Feryal Köker
- Furkan Baki
- Gözde Hacıoğlu
- Haldün Saffet İnal
- Halil İbrahim Ege
- İbrahim Bekci
- İlhan Aygün
- İsmail Ege
- Kemal Akkaya
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey
- Mehmet Salih Turhan
- Mehmet Yıldırım
- Muhammed Yarız
- Murat Keçeci
- Müjdat Ede
- Mustafa Bor
- Nilgül Sarıçalı
- Oğuzhan Özerkaya
- Onur Göğebakan
- Orçun Berkay Kaya
- Ömer Bedir Çetinel
- Ramazan Erbey
- Sabahattin Reha Şen
- Salih Can Bülbül
- Samet Çetinel
- Selçuk Kahya
- Serdar Turhan
- Serhat Güven
- Sezai Bekgöz
- Sezer Gümüş
- Şerifegül Yıldırım
- Uğur Akkafa
- Yunus Emre Yıldırım