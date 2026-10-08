Olay, 4 Ekim’de Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yapılan başvuruyla ortaya çıktı.

‘ADLARINA BANKA HESAPLARI AÇILDI’ İDDİASI

M.K., Y.E.E. ve E.T., internet üzerinden tanıştıkları kişilerin kendilerine borsa hesabı açarak para kazanabileceklerini söylediğini belirterek polise başvurdu. Şikayetçiler, bu vaat üzerine 30 Eylül 2026’da Yozgat’tan Mersin’e geldiklerini, ancak burada dolandırıldıklarını iddia etti.

3 kişi ayrıca şüphelilerin süreç içerisinde kimlik bilgilerini aldığını ve kendi adlarına banka hesapları açıldığını ileri sürdü.

ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANDI

İhbar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda kimlikleri belirlenen M.S., M.C.B., T.K., H.Ö., Ş.P. ve A.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.