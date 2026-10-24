Finansal piyasalarda işlem gören temel yatırım araçlarının haftalık performansları netleşti. Borsa İstanbul ve değerli metallerde belirgin satış baskısı izlenirken, döviz piyasası yataya yakın sınırlı primle haftayı tamamladı.

Fon kategorileri genelinde değer kayıpları öne çıkarken para piyasası fonları pozitif ayrıştı.

BIST 100 ENDEKSİNDE YÜZDE 5'İ AŞAN GERİ ÇEKİLME

Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetleri, haftayı ortalama yüzde 5,16'lık değer kaybıyla kapattı. Hafta boyunca en düşük 10.707,18, en yüksek 11.806,76 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 5,16 azalarak 11.116,99 puana indi.

KIYMETLİ MADENLER CEPHESİNDE SATIŞ BASKISI

Kapalıçarşı verilerine göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,18 düşüş kaydederek 6 bin 370 liraya geriledi. Benzer eğilim diğer altın ürünlerine de yansıdı:

Çeyrek altın: Yüzde 3,37 azalışla 10 bin 520 liradan işlem gördü.

Cumhuriyet altını: Yüzde 3,34 kayıpla 41 bin 880 liraya indi.

DÖVİZ KURLARINDA DAR BANTTA HAREKET

Döviz piyasasında haftalık fiyat değişimleri sınırlı seviyelerde gerçekleşti. ABD doları yüzde 0,36 prim yaparak 49,7060 liraya ulaşırken, euro yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 55,7790 liradan haftayı tamamladı.

FON PİYASASINDA PARA PİYASASI FONLARI AYRIŞTI

Yatırım fonları genelinde haftalık ortalama kayıp yüzde 1,90, emeklilik fonlarında ise yüzde 2,25 olarak kaydedildi. Fon kategorileri arasında pozitif getiri sağlayan tek grup, yüzde 0,62 yükseliş gösteren para piyasası fonları oldu.