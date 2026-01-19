Merkez Bankası’ndan (TCMB) yılın ilk toplantısında faiz indirimi beklenirken, kredi derecelendirme kuruluşları ise Türkiye’yi ‘yatırım yapılamaz’ ülke kategorisinde tutmaya devam edecek. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TCMB’nin perşembe günü faizi 1.5 puan indirerek yüzde 36.5’e düşürmesini bekliyor. Eryılmaz, ocak ayında yüzde 4 seviyelerinde aylık enflasyon beklediğini söyleyerek, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yurt dışında yabancı yatırımcılara yaptığı açıklamaların ardından 1 puanlık faiz indiriminin de masada olabileceğini hatırlattı.

‘NOT ARTIŞI OLMAZ’

Eryılmaz, cuma günü kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in, Türkiye raporlarını paylaşacağını ancak kendisinin not artışı beklemediğini paylaştı. Geçen haftayı 12 bin 668 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 12 bin 900 ve 13 bin 200 seviyelerinin güçlü direnç bölgeleri olduğunu belirten Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar için borsa, bu seviyelerden makul değil. Endeks zaten faiz artışını őyatladı. TCMB’den 1 puanlık faiz indirimi endekste satışları tetikleyebilir” dedi

‘ALTINDA KADEMELI ALIM YAPILABILIR’

TCMB’nin faiz kararı altın yatırımcıları da dahil olmak üzere piyasalarda yakından takip edilecek. Filiz Eryılmaz, ons altında 4 bin 400 ile 4 bin 600 dolar arasında kademeli alımlar yapılabileceğini, altın sertifikasında ise ‘boğa tuzağı’ olabileceğini belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.