Türkiye’de devam eden mali kriz, sıkılaşma politikaları ve yüksek faiz ortamı şirketlerin finansman erişimini zorlaştırmaya devam ediyor.

Son dönemde birçok firma nakit ihtiyacını karşılamak ve borç yükünü hafifletmek için Borsa İstanbul'da halka arz yolunu bir çıkış kapısı olarak görüyordu. Ancak uzayan halka arz süreçleri ve piyasadaki nakit sıkışıklığı, teknoloji sektörünün dikkat çeken oyuncularından birini daha krizin eşiğine getirdi.

Borsa İstanbul'da halka arz onayını bekleyen teknoloji devi İnfinia Advanced Elektronik A.Ş. süreç tamamlanamadan nakit akışını yönetemeyerek mahkemenin yolunu tuttu ve konkordato ilan etti.

3 AYLIK KORUM KALKANI

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntıya giren İnfinia Advanced Elektronik A.Ş. ve şirket ortaklarının talebini değerlendirerek 01/07/2026 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Alınan tedbir kararı uyarınca şirket ve ortakları hakkında hiçbir haciz işlemi yapılamayacak ve süreç 3 kişilik uzman komiser heyeti tarafından denetlenecek. Şirketin kaderini belirleyecek olan kritik duruşma ise 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mahkemenin kararıyla birlikte alacaklılara ve kamuoyuna yönelik yayımlanan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün (315034) sırasına kayıtlı davacı İNFİNİA ADVANCED ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ, davacı İsmail Tugay Güzel (TC:15266615776) ve Kadem Berker Yaşar (TC:35527630348)'ın vekili Avukat Dr. Yavuz Selim Günay İ.İ.K. madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için İ.İ.K. 287. madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur.

Mahkememizin 03/07/2026 gün ve 2026/555 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacıların isteminin kabulü ile 01/07/2026 gününden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. madde 3. Fıkrası gereğince; Hukukçu Duygu Taşdemir (TC:40531906266) ve SMMM Cahit Serkan Kumdakcı (TC:66487216594) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili (TC:18878751702)'nin Konkordato Geçici Komiserleri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ayrıca mahkememiz tarafından verilen geçici mühlet süresinin 03/10/2026 tarihinde sona ereceği nazara alınarak, 24/09/2026 günü saat 12:00'da duruşma icra edilecektir.

Kanun hükümleri uyarınca itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak Mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir. İlanen tebliğ olunur."