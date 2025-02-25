Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 9.496,19 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,64 puan ve yüzde 0,82 azalışla 9.496,19 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.400 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.