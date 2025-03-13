Başkan Donald Trump’ın tarifeleri artırmayı ve üretimi ABD’ye taşımayı amaçlayan politikalarıyla ABD hisselerinde son 2 haftada sert satışlar görülürken, altın, gümüş gibi metaller ise yılbaşından bu yana pozitif ayrışıyor. Bu yılın yaklaşık 2.5 aylık döneminde çinko dışında bütün metaller değer kazanırken, Trump’ın ticaret savaşının baş kahramanları olan alüminyum ve çelik de yatırımcısına somut kazançlar sağladı.

Bakır yılbaşından bu yana yüzde 21.49’luk artışla bütün yatırım araçlarını geride bıraktı. Sanayinin diğer kritik emtialarından kalay yüzde 12.03, plantinyum yüzde 10.16, nikel de yüzde 9.18 değer kazandı. Trump tarifelerinin merkezinde alüminyum ve çelik de yılbaşından bu yana sırasıyla yüzde 6.75 ve yüzde 4.28 arttı. Böylece ABD’de çelik vadeli kontratları 12 ayın zirvesine çıktı. Yılbaşından bu yana yalnızca yüzde 1.09’luk düşüşle çinko negatif ayrıştı.

EN SEVDİĞİ KELİME TARİFE

Değerli metal altın ve gümüş de bu yılın en iyi yatırım araçları arasında zirveye yaklaştı. Donald Trump’ın küresel sistemi derinden sarsan kararlarıyla altın, güvenli liman olarak ön plana çıktı. New York’taki yoğun taleple Londra’dan ABD’ye tonlarca altın taşınırken ülkedeki altın stoğu yılbaşından bu yana neredeyse 2’ye katlanarak 40 milyon onsu geçti. Yoğun talebin etkisiyle altının uluslararası fiyatı olan ons, 2.5 ayda yüzde 11.19, gümüş de yüzde 15.34 yükselerek yatrımıcısının yüzünü güldürdü.

İngilizce’de en sevdiği kelime ‘tarife’ olan Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi dün devreye girdi. Gümrük vergileri yüzlerce ürünü kapsarken, ticaret savaşları büyüdü.

Trump’la ‘ABD istisnası’ tartışılmaya başlandı

SON yıllarda S&P500 ve Nasdaq 100 gibi endekslerin sürekli değer kazanmasıyla finans dünyasında çok tartışılan ‘ABD istisnası’ kavramı, Trump’la birlikte tersine döndü. Trump’ın politikalarının yaratabileceği riskler özellikle de son 2 haftada fiyatlanırken, bu yıl S&P 500 yüzde 5.6, Nasdaq 100 ise yüzde 6.5 değer kaybetti. Tam tersi şekilde Avrupa ve Asya hisselerindeki yükseliş sürüyor.