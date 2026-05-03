Habertürk'ün aktardığına göre, İran savaşı koşulları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana açığa satış (elinde olma- yan hisseyi satma), virman ve ödünç işlemleri tamamen ya- saklanmış olmasına rağmen Kontrolmatik (KONTR) paylarında yasağın delindiğine dair güçlü veriler ortaya çıktı. Gün sonunda temerrüde konu olan hisse adedi 48 milyon 336 bin 790 olarak açıklandı. Bu devasa tutarın nakdi karşılığı 536 milyon liraya ulaşıyor. İşlemin bedelini borsa yatırımcısı ödedi. İşlem öncesi 15.87 lira seviyelerinde olan Kontrolmatik hisseleri operasyonun etkisiyle cuma gününü 10.41 liradan tamamladı.